New York borsası düşüşle açıldıktan sonra toparlandı

New York borsası, son iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından bugüne de satış ağırlıklı başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda toparlandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 257,93 puan (yüzde 1,06) azalarak 24.087,82 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 30,33 puan (yüzde 1,14) düşüşle 2.618,61 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 65,70 puan (yüzde 0,94) değer kaybıyla 6.901,82 puana geriledi.

İlerleyen dakikalarda endeksler hızla toparlanarak kazanç elde etti.

Dow Jones Sanayi Endeksi 600 puanın üzerinde artarak 24.688,99 puana yükselirken, Standard & Poor's 500 Endeksi 60 puan yükselerek 2.679,95 puana çıktı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de yaklaşık 150 puan toparlanarak 7.053,19 puana ulaştı.

Ocak ayında borsanın çok hızlı yükseldiğini kaydederek, endekslerdeki düşüşü "boğa piyasasında düzeltme" olarak yorumlarken, endekslerde ki dalgalanmanın çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

CBOE Volatilite Endeksi, dün yüzde 124 artışla 38,80'e ulaşarak Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini görürken, bugün yüzde 38,4 düşüşle 22,97'ye geriledi ve piyasadaki yüksek dalgalanmanın azalmaya başladığının sinyalini verdi.

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 5,7 değer kaybetti.