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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 31,88 puan (yüzde 0,14) azalarak 22.841,01 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,31 puan (yüzde 0,17) düşüşle 2.550,93 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,04 puan (yüzde 0,18) değer kaybıyla 6.591,51 puana geriledi.

ABD'li yatıırm bankacılığı devlerinden JPMorgan Chase ve Citigroup'un net kar ve gelirleri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermesine rağmen bu bankaların hisseleri bugün sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 3,4 düşüş kaydetti.

Ülkenin diğer önemli yatırım bankalarından Bank of America ve Wells Fargo'nun hisse başına değerleri ise sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 0,8 kayıp gösterdi. Söz konusu iki bankanın üçüncü çeyrek bilançoları cuma günü açıklanacak.

Kaynak: AA

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