New York borsası düşüşle kapandı

10 Ağustos 2018

New York borsası, haftanın son işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 196,09 puan (yüzde 0,77) düşüşle 25.313,14 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 19,90 puan (yüzde 0,7) azalışla 2.833,68 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 52,67 puan (yüzde 0,67) değer kaybıyla 7.839,11 puana düştü.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,6 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,3 düşerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Uzmanlar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari gerginliklerin yatırımcılarda endişe ve New York borsasında düşüşe neden olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA