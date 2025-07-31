New York borsası düşüşle kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini sabit tutmasının ardından dikkatler tarifelerle ilgili gelişmeler, makroekonomik veriler ve şirket bilançolarına çevrilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ticaret cephesinde ABD'nin ticaret partnerlerine uygulayacağı tarifelere ilişkin haber akışı takip edilirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Tarifelere ilişkin 17 ülkeye mektup gönderdiklerini belirten Leavitt, anlaşma yapmamış ya da mektup almamış olan diğer ülkelerin bu gece yarısına kadar ABD yönetiminden haber alacağını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yürürlükte olan tarifelerin 90 gün süreyle aynı şekilde uygulanması ve bu süreçte yeni bir anlaşmanın imzalanması amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Trump dün de Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, bu ülkeye yüzde 15 oranında tarife uygulanacağını açıklamıştı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Temmuz ile biten haftada 218 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta da şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançoları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Meta'nın hisseleri güçlü gelen finansal sonuçları sonrası sırasıyla yüzde 3,95 ve yüzde 11,25 değer kazandı.

Analistler, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan diğer şirketlerden Amazon ve Apple'ın bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklayacağı bilançoların da yakından izleneceğini belirtti.