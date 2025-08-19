New York borsası düşüşle kapandı

Bu hafta jeopolitik gelişmeler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ve ABD'nin büyük perakende şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında, teknoloji hisseleri öncülüğünde ağırlıklı olarak negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının ekonomik etkileri şirket bilançolarında izlenirken, ABD'nin büyük perakende şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bu şirketlerden inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'nun gelir ve karı ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalsa da şirket bu yıl geneline ilişkin satış tahminlerini korudu. Home Depot'nun hisseleri yüzde 3,2 değer kazandı.

Analistler, ABD'nin diğer büyük perakende şirketleri Lowe's ve Target'in yarın, Walmart'ın ise 21 Ağustos'ta açıklayacağı finansal sonuçların da yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed'in yarın yayımlayacağı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.