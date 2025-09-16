New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalarak 45.758,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.606,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 22.333,96 puana indi.

Fed'in bugün başlayan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.

Makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, bugün açıklanan veriler ülkede tüketici harcamalarının dirençli kaldığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflık ve tarifelerin yol açtığı fiyat artışları nedeniyle tüketicilerin harcama ivmesinin yavaşlayabileceğini belirtti.

Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 arttı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3'er yükseldi.

Kurumsal tarafta da Oracle'ın hisseleri, TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak konsorsiyumda yer aldığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 1,5 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 19 Eylül Cuma günü görüşeceğini ve TikTok anlaşmasının sonuçlandırılacağını ifade eden Trump, "Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grup var, yakında alıcıları açıklayacağız." dedi.

Ayrıca Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 16 Aralık'a uzattı.