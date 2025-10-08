New York borsası düşüşle kapandı

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken, Senato'da pazartesi akşam yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçiler'in hem Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları, daha önceki oylamalarda olduğu gibi yine gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalması, ekonomik veri takvimini aksatarak belirsizlikleri artırırken, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar alternatif göstergeleri değerlendirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi'nin bugün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini, iş gücü piyasası beklentilerinin de kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi.

Anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan artışla yüzde 3,4'e yükseldi.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.

Söz konusu dönemde iş bulma beklentilerinde hafif bir toparlanma olmasına rağmen iş gücü piyasası beklentileri kötüleşmeye devam etti.

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle geçen hafta tarım dışı istihdam gibi kritik veriler açıklanmasa da yayımlanan diğer göstergeler iş gücü piyasasının zayıfladığını ortaya koymuştu.

Bu gelişmelerle Fed'in bu ay sonunda yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürmesi yönündeki beklentiler öne çıkarmaya devam etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise Oracle'ın hisseleri şirketin yapay zeka bulut hizmetlerinde Nvidia çipli sunuculardan elde ettiği kar marjlarının beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

OpenAI ile dün yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurmasının ardından yükselişe geçen AMD hisseleri bugün de yüzde 3,8 değer kazandı.

IBM'in hisseleri de yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklık kurduğunu açıklamasının ardından yüzde 1,5 yükseldi.

Kanada merkezli Trilogy Metals'in hisseleri, ABD hükümetinin Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek için şirkete 35,6 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve yüzde 10 hissedarı olacağını duyurmasının ardından yüzde 211 değer kazandı.