New York borsası düşüşle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalarak 52.459,78 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalışla 7.745,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 26.644,91 puana geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta 20,6 değeriyle 4 yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

Jeopolitik tarafta da ABD basınında üst düzey bir İranlı yetkilinin, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

İran ile nihai bir anlaşmaya varıp varamayacakları yönündeki soru üzerine Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar." dedi.

Analistler, jeopolitik belirsizliklerin sürdüğüne işaret ederek, bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir çözüm belirtisi görülmemesinin petrol fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.

TSİ 23.00 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 90,82 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 84,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili faizi, yüzde 5,31'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi, 14 Ağustos itibarıyla yaklaşık 293,4 milyon varile inerek, 1982 sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.