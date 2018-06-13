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New York borsası Fed öncesi pozitifte

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi alıcılı açıldı.

New York borsası Fed öncesi pozitifte
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 14,12 puan (yüzde 0,06) artışla 25.334,85 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,44 puan (yüzde 0,05) yükselişle 2.788,29 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,39 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 7.713,18 puana çıktı.

Fed iki günlük toplantısının ardından bugün TSİ 21.00'de faiz kararını duyuracak.

Kaynak: AA

Son dakika new york borsası

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