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New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsasında, Dow Jones, Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji endeksleri güne düşüşle başladı.

New York borsası güne düşüşle başladı
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New York borsası açılışında, Dow Jones Endeksi 241,50 puan (yüzde 0,91) azalışla 26.197,98 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,14 puan (yüzde 0,81) değer kaybederek 2.830,39 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 78,69 puan (yüzde 1,05) kayıpla 7.387,81 puana geriledi.

Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün tüketici güven endeksi verisinin ve tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini ifade etti. 

Kaynak: AA

fed borsa new york

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