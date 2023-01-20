New York borsası haftanın son gününe yükselişle giriş yaptı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 33.073,46 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 3.909,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kazançla 10.924,66 puana yükseldi.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleri sürerken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'li şirketlerin finansal sonuçları ülke ekonomisinin durumuna dair karışık sinyaller verirken, dün açıklanan küresel internet televizyon ağı Netflix'in bilançosu piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Şirketin bilançosuna göre, Netflix'in abone sayısı geçen yılın son çeyreğinde 7,7 milyon artarak piyasa beklentilerini aştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmasından yana olduğunu yineledi. Harker, Fed'in bu yıl birkaç kez daha faiz artırmasını beklediğini belirtti.