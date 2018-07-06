New York borsası "karışık" açıldı

06 Temmuz 2018

New York borsası haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 45,49 puan (yüzde 0,19) düşüşle 24.311,25 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,30 puan (yüzde 0,01) azalışla 2.736,31 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 11,20 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.597,63 puana ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, ülkede işsizlik oranı haziranda yüzde 3,8’den yüzde 4’e yükseldi. Piyasalarda işsizlik oranının yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesinde, sabit kalması bekleniyordu.

Rapora göre, ABD'de tarım harici sektörler haziranda 213 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 195 bin seviyesindeydi.

Bu arada, ABD yönetimi, dün gece, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Kaynak: AA