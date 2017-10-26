New York borsası "karışık" kapandı
New York borsasında endeksler günü "karışık" seyirle tamamladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 71,40 puan (yüzde 0,31) artışla 23 bin 400,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,25 puan (yüzde 0,13) yükselişle 2 bin 560,40 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,12 puan (yüzde 0,11) değer kaybıyla 6 bin 556,77 puana geriledi.
ABD'li havayolları şirketlerinden American Airlines ve Southwest Airlines'ın hisseleri sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 3,6 değer kaybetti.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisse başına değeri ise yüzde 18,5 artış gösterdi.
Kaynak: AA