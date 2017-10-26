ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
  • Finans
  • New York borsası "karışık" kapandı

New York borsası "karışık" kapandı

New York borsasında endeksler günü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası karışık kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 71,40 puan (yüzde 0,31) artışla 23 bin 400,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,25 puan (yüzde 0,13) yükselişle 2 bin 560,40 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,12 puan (yüzde 0,11) değer kaybıyla 6 bin 556,77 puana geriledi.

ABD'li havayolları şirketlerinden American Airlines ve Southwest Airlines'ın hisseleri sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 3,6 değer kaybetti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisse başına değeri ise yüzde 18,5 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.