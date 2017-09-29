New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışıında, Dow Jones Sanayi Endeksi 38,32 puan (yüzde 0,17) düşüşle 22.342,88 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,84 puan (yüzde 0,03) artışla 2.510,90 puanla yatay seviyeden açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,19 puan (yüzde 0,25) değer kazanarak 6.469,64 puana yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede geçen ay kişisel harcamalar yüzde 0,1, kişisel gelirler de yüzde 0,2 artarak beklenti paralelinde gerçekleşti.
Kaynak: AA