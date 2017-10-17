New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, ABD'de makro ekonomik verilerin açıklanmasının ardından güne karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 11,85 puan (yüzde 0,05) artışla 22.968,81 puana çıktı ve rekor seviyeye ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,18 puan (yüzde 0,01) azalışla 2.557,46 puana geriledi ve yatay seviyeden açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,47 puan (yüzde 0,04) değer kaybıyla 6.621,54 puana geriledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi eylülde beklenti dahilinde yüzde 0,3 artarak son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.
Yüzde 0,2 artacağı öngörülen imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,1’lik artışla beklentinin altında kaldı.
Kaynak: AA