New York borsası, karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 72,48 puan (yüzde 0,29) artışla 25.486,58 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 8,43 puan (yüzde 0,3) düşüşle 2.837,64 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 73,24 puan (yüzde 0,92) değer kaybıyla 7.859,00 puana geriledi.
Dün ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Facebook'un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından bugün borsa açılışında şirketin hisseleri yüzde 18 düşüş kaydetti.
Kaynak: AA