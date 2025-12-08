New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 47.885,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.876,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 23.664,26 puana yükseldi.

Fed'in çarşamba günü faiz indirimine gideceğine dair beklentiler sürerken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Geçen hafta gecikmeli olarak açıklanan eylül ayına dair çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda beklentilerin altında geldiğine işaret eden analistler, bunun faiz indirime biraz daha alan açtığını ifade etti.

Analistler, faiz indirimi beklentilerine karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi veya Fed yetkililerinin projeksiyonlarında ayrılıklar olması durumunda piyasalardaki risk algısının artabileceğini belirtti.

Geçen hafta Netflix'in, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler de takip edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını söyledi.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren de anlaşmayı "tekel karşıtlarının kabusu" olarak nitelendirerek, antitröst incelemesi talep etti.

Paramount Skydance ise bugün Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başı 30 dolarlık nakit karşılığında satın almak üzere teklifte bulundu.

Bu gelişmelerle Netflix'in hisseleri yüzde 3'ten fazla gerilerken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yaklaşık yüzde 7 ve Paramount'un hisseleri yüzde 3 artış kaydetti.

Öte yandan, IBM'in hisseleri, veri akışı platformu Confluent'in tüm hisselerini hisse başına 31 dolar karşılığında, 11 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını açıklaması sonrasında yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Microsoft'un Broadcom ile özel çip tasarımı üzerine görüştüğüne dair haber sonrasında da Broadcom'un hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Ticaret cephesinde ise Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika ile verimli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Daha önce Kanada ile durdurduğu ticaret görüşmelerini yeniden başlatıp başlatmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Göreceğiz. Sorun şu ki Kanada, ihtiyacımız olan çünkü bizim de ürettiğimiz birçok şey üretiyor ancak bunu halledeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.