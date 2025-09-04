New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 45.270,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 6.448,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 kazançla 21.497,73 puana çıktı.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler, yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 16-17 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alacağı faiz kararına ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar, iş gücü piyasasına dair verileri takip ederken bugün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verileri, bu hafta gelecek bir dizi istihdam göstergesinin ilki oldu.

Buna göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerin iş gücü piyasasındaki koşulların gevşediğine işaret ettiğini ve Fed'in bu ay faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini desteklediğini belirtti.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı da temmuzda yüzde 1,3 ile beklentilere paralel azalış kaydetti.

Ayrıca, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin "çok az değiştiğini" veya "hiç değişmediğini" bildirdi.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel istihdam seviyelerine ilişkin 11 bölgede çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı, bir bölgede ise hafif düşüş yaşandığı kaydedildi.

Raporda, neredeyse tüm bölgelerde gümrük vergileriyle ilgili fiyat artışlarına dikkat çekildiği belirtildi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Para politikasında dengeli yaklaşım benimsemenin önemli olduğunu vurgulayan Musalem, iş gücü piyasasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yinelerken sonrasında indirimlerin hızının ekonomideki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu yıl için tek faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ancak bunun enflasyon ve iş gücü piyasasında yaşanacak gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın faiz oranlarını yavaşça düşürmek için alanının bulunduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta ise antitröst davasında mahkemenin lehine karar vermesinin ardından Alphabet'in hisselerinde yükseliş görüldü.

ABD'de federal mahkeme, dün Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetmişti. Bu gelişmeyle Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 9,1 değer kazandı.

ABD'li mağaza zinciri Macy's'in hisseleri de ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 20,7 yükseldi.