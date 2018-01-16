New York borsası rekorla açıldı
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi tarihte ilk defa 26.000 puanın üzerine tırmandı.
New York borsası, haftanın ilk işlem işlem gününe rekorlarla başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, ralli yaparak 222,59 puanlık (yüzde 0,86) artışla 26.025,78 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 15,81 puan (yüzde 0,57) yükselişle 2.802,05 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,34 puan (yüzde 0,71) değer kazanarak 7.312,41 puana yükseldi.
Böylece her 3 endeks güne rekor seviyelerden başlamış oldu.
Ayrıca, tarihte ilk defa, Dow Jones Sanayi Endeksi 26.000, Standard & Poor's 500 Endeksi 2.800, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7.300 puanın üzerine çıkmış oldu.
New York borsası, ABD'de pazartesi günü Martin Luther King Jr. günü olması nedeniyle kapalıydı.
Kaynak: AA