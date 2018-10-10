New York borsası sert düşüşle kapandı

10 Ekim 2018

New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 831,83 puan (yüzde 3,14) düşüşle 25.598,74 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 94,66 puan (yüzde 3,29) azalışla 2.785,68 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 315,97 puan (yüzde 4,08) kayıpla 7.422,05 puana düştü. (AA)

Dow Jones'un tarihindeki en düşük üçüncü puanı olduğu bildirilirken, Nasdaq'ın ise yüzde 4 ile 2016 Haziran ayından beri en büyük düşüşünü gerçekleştirdiği ve ekim ayında da ilk 10 günde yüzde 8'lik bir kayıp yaşadığı kaydedildi.