New York borsası toparlandı

07 Şubat 2018

İki işlem günü sert düşüşler gösteren ancak dün toparlanan New York borsası bugüne de satış ağırlıklı başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda toparlandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 105,98 puan (yüzde 0,43) azalarak 24.806,79 puandan açıldıktan kısa süre sonra 200 puan artarak 25.009,82 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,04 puan (yüzde 0,26) düşüşle 2.688,10 puanla güne başladı ancak 13 puan artarak 2.701,72 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de açılışta 15,66 puan (yüzde 0,22) değer kaybıyla 7.100,22 puana geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını kazanarak 7.111,17 puana kadar çıkabildi.

Uzmanlar, vergi indirimi yasası, şirketlerin olumlu gelen dördüncü çeyrek bilançoları ve artan iyimserlik nedeniyle ocak ayında borsanın çok hızlı yükseldiğine dikkati çekerek, geçen haftadan beri yaşanan endekslerdeki düşüşü "boğa piyasasında düzeltme" olarak yorumladı.

Öte yandan dün endekslerdeki dalgalanmanın çok yüksek olduğunun altını çizen uzmanlar, yatırımcıların güveninin yeniden yerine gelmesiyle dalgalanmanın azalacağını belirtti.

Pazartesi günü yüzde 124 artışla 38,80'e ulaşarak Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gören CBOE Volatilite Endeksi, bugün yüzde 11 düşüşle 26,58'e geriledi ve piyasadaki yüksek dalgalanmanın azalmaya başladığının sinyalini verdi.

Kaynak: AA