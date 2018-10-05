New York borsası yatay açıldı

05 Ekim 2018

New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 10,19 puan (yüzde 0,04) artışla 26.637,67 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,79 puan (yüzde 0,03) kazançla 2.902,40 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 5,57 puan (yüzde 0,07) düşüşle 7.873,94 puana geriledi.

Endekslerin yönü üzerinde, ABD’de açıklanan eylül ayı istihdam verileri belirleyici oldu. Buna göre, ülkede işsizlik oranı, eylülde yüzde 3,7’ye gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini gördü. Tarım dışı istihdam artışı 134 binle beklentinin altında kalırken, ortalama saatlik ücretler beklenti paralelinde yüzde 0,3 yükseldi.

Yine bugün açıklanan bir diğer veriye göre, ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta aylık yüzde 6,4 artışla 53,2 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA