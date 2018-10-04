New York borsası "yükselen tahvil faizleriyle" geriledi

New York borsasında endeksler, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle geriledi.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 200,91 puan (yüzde 0,75) azalışla 26.627,48 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,90 puan kayıpla 2.901,61 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 145,58 puan (yüzde 1,81) düşüşle 7.879,51 puana indi.

Analistler, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizinin yüzde 3.20'i aşarak son 7 yılın en yüksek seviyelerine tırmanmasının hisse senetlerinin gerilemesinde belirleyici olduğunu belirtiyor. Avrupa’ya da yayılan tahvil faizi artışlarının, yatırımcıların güçlü gelen ABD verileriyle riskli varlıklara yönelmesiyle başlayan tahvil satışı dalgasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı,"Faiz oranları, hala destekleyici fakat kademeli olarak nötr seviyelere doğru ilerliyoruz. Nötr faizi aşabiliriz ancak bulunduğumuz noktada nötr faiz seviyesine daha çok yolumuz var." şeklindeki açıklamasının da tahvil faizlerini yukarı iten bir başka faktör olduğu belirtiliyor.