New York borsası yükselişle açıldı

28 Aralık 2017

New York borsası açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 42,85 puan (yüzde 0,17) artışla 24.817,15 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,75 puan (yüzde 0,14) kazançla 2.686,37 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 14,17 puan (yüzde 0,20) primle 6.953,51 puana yükseldi.

Analistler, endekslerin yönü üzerinde petrol fiyatlarının son 2,5 yılın en yüksek seviyelerinde denge bulmasıyla artan enerji hisselerinin etkili olduğunu belirtiyor. Chesapeake Energy Corporation yaklaşık yüzde 2 yükselişle enerji hisselerindeki değerlenmeye öncülük ediyor.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, 23 Aralık haftasına ait haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 245 bin oldu. Kasım ayına ilişkin mal ticaret açığı ise 69,7 milyar dolarla beklentinin üstünde gerçekleşti.

Kaynak: AA