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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 196,54 puan (yüzde 0,81) artışla 24.556,68 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,71 puan (yüzde 0,59) yükselişle 2.672,01 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,83 puan (yüzde 0,60) değer kazanarak 7.149,48 puana yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, ülkede perakende satışlar mart ayında yüzde 0,6 arttı. Böylece, perakende satışların 3 aylık düşüş eğilimi sona erdi. 

Kaynak: AA

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