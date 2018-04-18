New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'li şirketlerin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarının olumlu gelmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 31,75 puan (yüzde 0,13) artışla 24.818,38 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,86 puan (yüzde 0,22) yükselişle 2.712,25 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,60 puan (yüzde 0,10) değer kazanarak 7.288,70 puana yükseldi.
ABD'li yatırım bankacılığı firması Morgan Stanley'nin, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirde rekor kırdığını açıklamasının ardından hisseleri açılışta yüzde 1,8 artış gösterdi.
Dün ilk çeyrek bilançosu piyasa beklentilerini aşan Goldman Sachs'ın hisseleri de bugüne yüzde 0,6 prim yaparak başladı.
Kaynak: AA