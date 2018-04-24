New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'li şirketlerin güçlü gelen birinci çeyrek bilançolarıyla güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsası güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 79,14 puan (yüzde 0,32) artışla 24.527,83 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,95 puan (yüzde 0,37) yükselişle 2.680,24 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,72 puan (yüzde 0,42) değer kazanarak 7.158,32 puana yükseldi.
Bugün birinci çeyrek net karının yıldan yıla yüzde 31,6 artış kaydettiğini açıklayan Verizon'un hisseleri açılışta yüzde 3,1 prim yaptı.
Makine üreticisi devi Caterpillar'ın hisseleri de yüzde 2,9 yükseldi.
Kaynak: AA