New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'de olumlu gelen makro ekonomik veriler ve güçlü şirket bilançolarıyla güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsası güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 61,87 puan (yüzde 0,26) artışla 24.145,70 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,06 puan (yüzde 0,42) yükselişle 2.650,40 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 70,84 puan (yüzde 1,01) değer kazanarak 7.074,58 puana yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, martta önceki aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Yükselişini ikinci aya taşıyan siparişlere yönelik beklenti yüzde 1,6 artış yönündeydi.
Ayrıca, dün ilk çeyrek bilançosu güçlü gelen Facebook ve Twitter'ın hisseleri bugünkü açılışta sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 2 yükseldi.
Kaynak: AA