New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'de olumlu gelen makro ekonomik veri ve güçlü şirket bilançolarıyla haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 17,22 puan (yüzde 0,07) artışla 24.339,56 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,45 puan (yüzde 0,32) yükselişle 2.675,39 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 59,78 puan (yüzde 0,84) değer kazanarak 7.178,46 puana yükseldi.
Dün birinci çeyrek bilançosu güçlü gelen e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugünkü açılışta yüzde 7,3 yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 2,3 genişleyerek yüzde 2 seviyesindeki piyasa beklentisini aştı.
Kaynak: AA