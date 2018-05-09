New York borsası yükselişle açıldı
ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron'un hisseleri açılışta sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,9 artış gösterdi.
New York borsası, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilerek petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 74,87 puan (yüzde 0,31) artışla 24.435,08 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,43 puan (yüzde 0,32) yükselişle 2.680,35 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,98 puan (yüzde 0,16) değer kazanarak 7.278,89 puana yükseldi.
Açılışta, Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 artışla 76,76 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,7 yükselişle 70,80 dolardan işlem gördü.
ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri açılışta yüzde 1,8 prim yaparken, Chevron ve ConocoPhillips hisseleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 artış kaydetti.
Hindistanli e-ticaret şirketi Flipkart'ın yüzde 77'lik hissesi için 16 milyar dolar ödemek üzere anlaşmaya vardığı bildiren ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri ise açılışta yüzde 3 değer kaybetti.
Kaynak: AA