New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'li teknoloji şirketleri ve yatırım bankalarının hisselerindeki yükselişle güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsası güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 169,78 puan (yüzde 0,7) artışla 24.531,23 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,10 puan (yüzde 0,6) yükselişle 2.705,96 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,99 puan (yüzde 0,46) değer kazanarak 7.430,59 puana çıktı.
Açılışta, bankacılık devlerinden Citigroup ve Bank of America'nın hisseleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,4 yükseldi.
Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1 artış kaydetti. Şirketin piyasa değeri dünkü kapanışta Google'ın ana firması Alphabet'i geride bırakmıştı. Bu sonuçla Microsoft dünyanın halka açık en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükselmişti.
Kaynak: AA