New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, ABD'de nisan ayında ihracatın rekor kırması sonucu güne yükselişle başladı.
New York borsası güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 111,96 puan (yüzde 0,45) artışla 24.914,97 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,55 puan (yüzde 0,27) yükselişle 2.756,31 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 16,44 puan (yüzde 0,22) değer kazanarak 7.653,55 puanla rekor seviyeden açıldı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, ülkede dış ticaret açığı, nisan ayında ihracatın rekor kırmasıyla 46,2 milyar dolara gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
Kaynak: AA