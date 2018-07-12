New York borsası yükselişle açıldı
New York borsasında endeksler, dünkü sert düşüşün ardından toparlanarak bugüne alış ağırlıklı başladı.
New York borsasında endeksler güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 157,72 puan (yüzde 0,64) artışla 24.858,17 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,76 puan (yüzde 0,42) yükselişle 2.785,78 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 40,19 puan (yüzde 0,52) değer kazanarak 7.756,80 puana çıktı.
Dün endeksler yüzde 0,55 ila yüzde 0,88 arasında düşüş kaydederken, Dow Jones Sanayi Endeksi ve Standard & Poor's 500 Endeksinin dört işlem günlük kazancı sona ermişti.
Kaynak: AA