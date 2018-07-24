New York borsası yükselişle açıldı
New York borsasında endeksler, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 134,05 puan (yüzde 0,54) artışla 25.178,34 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,93 puan (yüzde 0,6) yükselişle 2.823,91 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 71,59 puan (yüzde 0,91) değer kazanarak 7.913,46 puana çıktı ve rekor kırdı.
ABD'li teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in dün açıkladığı ikinci çeyrek bilançosunun piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin ardından, firmanın hisseleri bugünkü açılışta yüzde 4.9 artış gösterdi.
Yarın ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak e-ticaret devi Amazon'un hisseleri de bugünkü açılışta yüzde 1,8 prim yaptı.
Kaynak: AA