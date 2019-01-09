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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsasında açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,45 artışla 23.894,38 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.582,30 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 6.920,34 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Kaynak: AA

abd borsa
Dunya.com

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