New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 33.519,50 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 3.939,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 kazançla 11.015,48 puana çıktı.

Fed'in faiz kararı ve yoğun veri gündemi öncesi pay piyasaları, yeni haftanın ilk işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonist endişeleri artırırken, analistler, Fed'in para politikası kararları öncesi açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Analistler, Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'nın (FOMC) piyasaların odağında bulunduğunu, para politikası karar metnindeki değişiklikler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu hafta yüzde 74,7 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 25,3 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği tahmin ediliyor.