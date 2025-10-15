New York borsası yükselişle açıldı

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına dair endişelere karşın pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, piyasalarda dalgalı seyir izlenmesine yol açmıştı.

Trump son olarak dün, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendirmiş, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

Kurumsal tarafta, bilançolarında beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildiren ABD'li yatırım bankalarından Bank of America'nın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

Hollandalı çip şirketi ASML'nin beklenenden iyi gelen bilançosu sonrası Amerikan çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,5 AMD'nin hisseleri yüzde 2,5 ve Intel'in hisseleri yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Analistler, şirketlerin beklenenden güçlü finansal sonuçlar açıklamasının, ABD-Çin ticaret gerilimine dair endişeleri gölgede bıraktığını ve yatırımcıların risk iştahını artırdığını söyledi.

Öte yandan, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için Microsoft ile işbirliği yapacağını duyuran ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri yüzde 2 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ekimde 10,7 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.