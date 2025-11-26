New York borsası yükselişle açıldı

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler gücünü korurken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, bazı Fed yetkililerinin güvercin yorumları sonrasında gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentilerin arttığına işaret ederek, mevcut verilerin de Fed'e daha fazla politika gevşemesi için alan açtığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara çıktı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 22 Kasım ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan, geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ü piyasaya sürdükten sonra büyük artışlar gören Alphabet'in hisseleri, güne yüzde 1 kayıpla başladı.