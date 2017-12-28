ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler sınırlı yükselişle kapandı.

New York borsası yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsasında endeksler çarşamba gününü sınırlı yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,09 puan (yüzde 0,11) artışla 24.774,30 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,12 puan (yüzde 0,08) kazançla 2.682,62 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 3,09 puan (yüzde 0,05) primle 6.939,34 puana yükseldi.

Analistler, piyasaların Noel ve yeni yıl tatilleri arasında düşük işlem hacminden ötürü yön bulmakta zorlandığına işaret ediyor.

Bu arada, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi aralıkta 122,1'e gerileyerek 17 yılın zirvesinden indi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.