New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışın ABD'li petrol şirketlerinin hisselerine olumlu yansımasıyla haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.
New York borsası haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 94,81 puan (yüzde 0,39) artışla 24.357,32 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,21 puan (yüzde 0,35) yükselişle 2.672,63 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,60 puan (yüzde 0,77) değer kazanarak 7.265,21 puana yükseldi.
ABD'nin en büyük petrol şirketi ExxonMobil'in hisseleri bugün yüzde 1,1 prim yaparken, enerji firması Chesapeake Energy'nin hisseleri yüzde 2,6 artış gösterdi.
Kaynak: AA