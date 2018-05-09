New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilerek petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle günü kazançlarla tamamladı.
New York borsası günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 182,33 puan (yüzde 0,75) artışla 24.542,54 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 25,87 puan (yüzde 0,97) yükselişle 2.697,79 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 73 puan (yüzde 1) değer kazanarak 7.339,91 puana yükseldi.
Kapanışta, Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 77,21 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 71,17 dolardan işlem gördü.
Bugün, ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri yüzde 2,4 prim yaparken, Chevron ve ConocoPhillips hisseleri sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,4 artış kaydetti.
Kaynak: AA