New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası günü kazançlarla tamamladı.
New York borsası, ABD'li perakende şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 62,52 puan (yüzde 0,25) artışla 24.768,93 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,01 puan (yüzde 0,41) yükselişle 2.722,46 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 46,67 puan (yüzde 0,63) değer kazanarak 7.398,30 puana yükseldi.
ABD'li perakende zincirlerinden Walmart ve Target'ın hisseleri sırasıyla yüzde 1,9 ve 2,9 artış gösterdi.
Macy's hisseleri bugün yüzde 10,8 prim yaptı.
Kaynak: AA