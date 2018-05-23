New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından günü kazançlarla tamamladı.
New York borsası günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 52,40 puan (yüzde 0,21) artışla 24.886,81 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,85 puan (yüzde 0,32) yükselişle 2.733,29 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 47,50 puan (yüzde 0,64) değer kazanarak 7.425,96 puana yükseldi.
Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi.
Kaynak: AA