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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
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Dow Jones Sanayi Endeksi 75,12 puan (yüzde 0,3) artışla 25.316,53 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,66 puan (yüzde 0,31) yükselişle 2.779,03 puandan kapandı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,44 puan (yüzde 0,14) değer kazanarak 7.645,51 puana çıktı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,8, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,2 yükseldi. 

Kaynak: AA

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