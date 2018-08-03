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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
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Dow Jones Sanayi Endeksi 136,42 puan (yüzde 0,54) artışla 25.462,58 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,13 puan (yüzde 0,46) yükselişle 2.840,35 puana çıktı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9,33 puan (yüzde 0,12) değer kazanarak 7.812,01 puana ulaştı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,8 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1 yükseldi.

Kaynak: AA

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