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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
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Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 39,60 puan (yüzde 0,16) artışla 25.502,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,05 puan (yüzde 0,36) kazançla 2.850,40 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 47,66 puan (yüzde 0,61) yükselişle 7.859,68 puana çıktı.

Analistler, endekslerin İran'a yönelik yaptırım kararları ve ticaret savaşı endişelerine rağmen yükselmesinde iyi gelen şirket finansallarının etkili olduğunu belirtiyor.

Bu arada, küresel piyasalarda, avro/dolar paritesi 1,1554, sterlin/dolar paritesi 1,2941 dolar/yen paritesi 111,41 ve dolar/TL paritesi 5,3100 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

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