New York borsası yükselişle kapandı

Yatırımcılar, ABD'nin karşılıklı tarifeleri gelecek hafta yürürlüğe girmeden önce ticaret cephesinden gelen haberleri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, dün ABD Merkez Bankasına (Fed) yaptığı ziyarette, Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda iyi bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Powell'ın kendisine "ülkenin iyi durumda olduğunu" söylediğini aktaran Trump, "Ben de bundan, faiz oranlarının düşürülmesini önereceğini anladım." dedi.

Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması olasılığının yüzde 50-50 olduğunu belirterek, "Bu, onların tarifelerini düşürmek zorunda kalacakları bir anlaşma olacak." diye konuştu. Trump, Birliğin "anlaşma yapmak için çok istekli" olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ticaret anlaşması konusunda görüşeceklerini söyleyen Trump, her iki ülke için de faydalı olacak bazı hususlara ilişkin konuşmak istediklerini ve anlaşmaya "ince ayar" yapacaklarını dile getirdi.

Trump, Çin ile bir anlaşma sınırları içinde olduklarını, Kanada ile ise bir ticaret anlaşması yapılamayabileceğini söyledi.

İskoçya'ya yaptığı açıklamada da Trump, pazar günü AB yetkilileriyle görüşeceğini belirtti. Trump, "Bir anlaşma yapıp yapmayacağımızı göreceğiz." dedi.

Analistler, ABD yönetiminin tarife konusunda diğer ülkelerle yürüteceği müzakereler ve iyi gelen bilançoların piyasalarda risk iştahını beslediğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, haziranda yüzde 9,3 ile beklentilerin altında azaldı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve çeşitlik harcama kesintileri yapacağını bildiren Intel'in hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti.