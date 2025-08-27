New York borsası yükselişle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki gerilimin tırmanmasına rağmen pay piyasaları günü pozitif kapattı.

Dün Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'a yönelik mektubunda Trump, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret ederek "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullandı.

Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne sürdü.

Cook, avukatı Abbe Lowell aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasa kapsamında herhangi bir neden bulunmamasına rağmen 'sebep göstererek' beni kovduğunu iddia etti ancak bunu yapmaya yetkisi yok." ifadesini kullandı.

Lowell da Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti.

Bu "yasa dışı" eylemi sorgulayan bir dava açacaklarını aktaran Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, bugün kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına, çok kısa bir süre içinde Fed yönetiminde çoğunluğu elde edeceklerini söyledi.

Analistler, Trump'ın söz konusu kararının Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeleri desteklediğini belirterek, gelişmenin yatırımcılar tarafından bir süredir hükümet ve Banka arasında devam eden politika anlaşmazlığına ilişkin ilk müdahale olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü.

Ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ağustosta 97,4'e düşmesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın yarın açıklayacağı bilançosu da yatırımcıların odağında yer alıyor.