New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,65 artarak 46.247,29 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 6.643,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 22.484,07 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın pay piyasalarında, bugün açıklanan ekonomik veriler sonrası pozitif bir seyir izlendi.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar bu dönemde son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, beklentilerle uyumlu gelen verilerin çekirdek enflasyonun istikrarlı seyrettiğini gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aşağı yönlü revize edildi. Tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 3,1 puan azalışla 55,1'e inerken, mayıstan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu aya ait öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Bankanın hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise iş gücü piyasasında artan risklere karşı kararlı faiz indirimlerinin gerekli olduğu düşüncesini yineledi.

Ticaret cephesinde de ABD Başkanı Trump, dün 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Buna göre, tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu durum endişeleri artırırken Başkan Trump, dün federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.