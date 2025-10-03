New York borsası yükselişle kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler gücünü korurken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede Demokrat ve Cumhuriyetçilerin salı gece yarısından önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların hükümetin kapanması sırasında devlet kurumlarını küçültmek için kendisine "benzersiz" bir fırsat sunduğunu belirtti.

Trump, bugün Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile çoğu "siyasi bir aldatmaca" olan Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için toplantı yapacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de ülkede ekonomik büyümenin hükümetin kapanmasından zarar görebileceğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de hükümetin kapanmasının potansiyel etkisini değerlendirdiklerini belirterek, "Elbette bu etki, büyük ölçüde kapanmanın süresine ve yöntemine bağlı olacak. Federal hükümetin tam olarak finanse edilmeye devam etmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın federal çalışanların kalıcı olarak toplu işten çıkarılacağı tehdidinde bulunmasının iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya dair endişeleri daha da artırdığını ifade etti.

Tarihsel olarak, hükümetin kapanmasının hisse senedi piyasaları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğuna işaret eden analistler, önemli ekonomik verilerin yayımlanmasındaki aksamanın Fed'in ekonomiyi değerlendirme ve politika yönlendirme kabiliyeti için risk oluşturduğunu belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyon ve istihdama dair hedeflerin iki tarafında da riskler gördüğünü söyledi.

Faiz indirimleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Logan, verilere ve gerçeklere dayalı yaklaşımlarını sürdürdüklerini anlattı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kapanma sırasında resmi istihdam istatistiklerinin açıklanmaması durumunda Fed'in elindeki bilgilerle karar verebileceğini söyledi.

Öte yandan, Tesla'nın hisseleri, üçüncü çeyrek teslimatlarında yıllık yüzde 7,4 artış bildirmesine rağmen yüzde 5 değer kaybetti.